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Yaşam

E-5'te özel halk otobüsü yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında yanma olan otobüse müdahale ederek kısa sürede söndürdü

31 Aralık 2014 12:12

E-5 Karayolu Bakırköy istikameti Merter mevkiinde Recep Ölük'ün kullandığı boş özel halk otobüsü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otobüs şoförü Ölük, dumanı fark ederek otobüsü yolun kenarına çekti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yolda yangını gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada itfaiye ekipleri gelene kadar Ölük, otobüste bulunan yangın söndürme tüpleri ile yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında yanma olan otobüse müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken,  yangın sebebiyle E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde kısa süreli trafik oluştu.

 

Tamire giderken yandı

 

Otobüs şoförü Recep Ölük sabah bir sefer yolcu taşıdığını belirterek, “Servisten sonra yarı yolda aracın harareti yükseliyordu. Sonra baktım hafif yağ kaçırıyordu. Yolcuları boşalttıktan sonra tamire götürüyordum. Buraya geldiğimde ise tutuştu" dedi.

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