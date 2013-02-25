E-5'te inanılmaz kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, üst geçide tırmandıktan sonra yola düştü. Kazada, 1 bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



E-5 Karayolu'nda Büyükçekmece'den Avcılar istikametine doğru giden Şeref Taş yönetimindeki otomobil, Mimaroba mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçide tırmanmaya başladı.

Geçidin 14. basamağına kadar çıkan otomobil, daha sonra yola devrildi.

Kazada 20 yaşındaki Cihat Karabağ ve 23 yaşındaki Tarık Çiftçi yola fırladı. Emniyet kemeri takmadıkları öğrenilen gençlerden Cihat Karabağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki Erdem Can Saykulu (20) ise araçta sıkıştı. Saykulu, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Şeref Taş, Erdem Can Saykolu ve Tarık Çifçi ambulanslarla Büyükçekmece Kolan Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şoför hastaneden kaçtı



Öte yandan, hastanede tuvalete gitmek için izin isteyen sürücü Şeref Taş'ın hastaneden çıkarak, kayıplara karıştığı öğrenildi.

Polis, hastanedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kazadan sonra kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.