DYP yerel seçimlere giremiyor

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, partisinin 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere giremeyeceğini söyledi. Özaçıkgöz, “Yerel seçimlere girmemek kusuru bize ait değildir. Demokratik hukuk devleti ile bağdaşmayan Siyasi Partiler Kanunu elimizi kolumuzu bağlamıştır” dedi.



Partisinin il binasının açılışını yapmak üzere Antalya'ya gelen DYP Genel Başkanı Açıkgöz, parti binasında davul ve zurnalarla karşılandı. Partililerle kucaklaşan Özaçıkgöz, TRT Caddesi'ndeki il binasının açılış kurdelesini kesti. Parti binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özaçıkgöz, Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen şartlar nedeniyle yerel seçimlere giremeyeceklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili kanunda değişiklik yapması çağrısında bulunan Çetin Özaçıkgöz, “DYP, yerel seçimden ziyade genel seçimlerde tek başına iktidara taliptir. Yerel seçimlere girmemek kusuru bize ait değildir. Ancak kanuni mevzuat çok yanlış. Siyasi Partiler Kanunu'nun 133'üncü maddesi üç tane şart arıyor. Birincisi büyük kongreyi yapmak. Biz bunu yaptık. Diğerleri ise 41 il teşkilatı ve 41 ilde üçte bir ilçe teşkilatlarının kurulmuş olması gerekliliği. Fakat 41 ile ulaşamadık. Üzülerek ifade ediyorum ki demokratik hukuk devleti ile bağdaşmayan bu şart elimizi kolumuzu bağlamıştır” diye ekonuştu.



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İl teşkilatlarının kurulması sırasında görevlendirdiği kişilerin iktidar partisi ve Demokrat Parti tarafından abluka altına alındığını, tehditlere maruz kaldığını ileri süren Özaçıkgöz, yerel seçimlerde ittifak düşünmediklerini söyledi. DYP Genel Başkanı Özaçıkgöz, “Hiçbir parti ile yanyana gelme diye bir düşünce gündemizde yok. Üç dört parti bir araya gelip iktidara, DYP için 'Bremen mızıkaçıları' dedirtmem. Kimse bize işbirliği teklifi yapmasın” şeklinde konuştu.

Çetin Özaçıkgöz, Başbakan'a “Yerel seçimleri eylüle ertele, genel seçimlerle birleştir” çağrısında da bulundu.



İKİ FARKLI KIRAT



Parti binasında iki ayağı şaha kalkmış kırat ve bir ayağı yere basan kırat olmak üzere iki farklı bayrak bulunduğu şeklindeki bir soruya Özaçıkgöz, “DYP'nin şaha kalkmış kıratı, Adnan Menderes'in Süleyman Demirel'in kıratıdır. Ayağa kalksa da ayağı yere bassa da bizim amblemizdir o” dedi.





