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DYH'nin banka hesaplarındaki ihtiyati haciz kaldırıldı

19 Ekim 2009 18:40

DYH'nin banka hesaplarındaki ihtiyati haciz kaldırıldı


Doğan Yayın Holding A.Ş, banka hesaplarına uygulanan ihtiyati haciz işleminin kaldırıldığının öğrenildiğini bildirdi.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yazısında, şirketin 1 Nisan 2002-31 Mart 2003, 1 Nisan 2003-31 Mart 2004, 1 Nisan 2004-31 Aralık 2004, 2005 ve 2006 hesap dönemlerine ait vergi/ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak, Halkalı Vergi Dairesi tarafından gösterilmesi talep edilen 914 milyon 820 bin 334 lira tutarındaki teminat konusunda, şirketin banka hesaplarına uygulanan ihtiyati haciz işleminin kaldırıldığının öğrenildiği belirtildi.

Yazıda, şirketin banka hesaplarında bulunan toplam 402 bin 125 lira tutarındaki mevduatına karşılık gelecek miktarda (405 bin lira) kesin ve süresiz banka teminat mektubunun Halkalı Vergi Dairesi'ne iletildiği hatırlatıldı.


 

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