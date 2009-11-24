DYH, Yaysat'taki payını yüzde 75'e çıkaracak

Doğan Yayın Holding A.Ş, Yaysat Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş sermayesindeki payını yüzde 75'e çıkarma kararı aldı.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulunun, tamamı ödenmiş 4 milyon 300 bin lira sermayesinde yüzde 50 oranında pay sahibi olduğu, gayri faal durumdaki Yaysat'ta, İhlas Holding'in sahibi bulunduğu 860 bin lira nominal değerdeki, 860 milyon adet nama yazılı hissenin tamamının, öz kaynak değeri olan toplam 19 bin 200 lira bedel karşılığında, Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Pazarlama Hizmetleri'nin sahibi bulunduğu 149 bin 565,22 lira nominal değerdeki 149 milyon 565 bin 217 adet nama yazılı hissenin tamamının, öz kaynak değeri olan toplam 3 bin 340,80 lira bedel karşılığında ve İhlas Pazarlama'nın sahibi olduğu 65 bin 434,78 lira nominal değerdeki 65 milyon 434 bin 783 adet nama yazılı hissenin tamamının, öz kaynak değeri olan toplam 1.459,20 lira bedel karşılığında, bedelleri nakden ve peşinen ödenmek suretiyle satın alınmasına karar verdiği belirtildi.

İştirak hissesi alımının hukuken tamamlanması sonrasında, şirketin gayri faal durumdaki Yaysat Yayın Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş sermayesindeki payının yüzde 75 olacağı bildirildi.