DYH ve Maliye uzlaşmaya varamadı

T24 - Maliye Bakanlığı ile Doğan Yayın Holding'in, gruba kesilen 4 milyar 823 milyon 825 bin 987 liralık vergi cezası için uzlaşmaya varamadığı öğrenildi.



Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00'de Gelir İdaresi Başkanlığında toplanan ve 16 saat devam eden Merkezi Uzlaşma görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı.



Sabah saatlerinde sona eren görüşmelere Doğan Grubu Doğan Yayın Holding Yürütme Komitesi Başkanı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ başkanlığındaki bir heyetle katıldı. Heyette, Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İmre Barmanbek de yer aldı.



Grup temsilcileri, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ayrılırken herhangi bir açıklamada bulunmazken, Maliye Bakanlığından, tarafların 4.8 milyar liralık vergi cezası için uzlaşmaya varamadığı bilgisi alındı.



Maliye Bakanlığı ile Doğan Grubunu uzlaşma masasına oturtan vergi cezası, Gelirler Kontrolörleri'nin Doğan Yayın Holding'e bağlı 4 şirkette yaptığı inceleme sonrası kesildi.



Kontrolörler, 8 Eylül'de düzenledikleri 15 ayrı raporda, Holdinge toplam 3 milyar 755 milyon lira vergi aslı çıkardı. Cezasıyla birlikte bu rakam 4 milyar 823.8 milyon lira olarak belirlendi.



Ceza sonrasında Doğan Grubu şirketleri, Maliye Bakanlığınca ''Tarhiyat öncesi uzlaşmaya'' davet edildi. Grup, tarhiyat öncesi uzlaşma talebini geri çekerken, ilgili Vergi Dairesi, 25 Eylül'de 4.8 milyar liralık teminatın gönderilmesi için şirkete 15 günlük süre verdi.



Doğan Grubu da 6 Ekim'de teminatla ilgili olarak yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. 9 Ekim'de de ceza kesilen şirket hisselerinin yanı sıra 44 ayrı taşınmazı teminat olarak gösterdi.



12 Ekim'de ilgili vergi dairesince Doğan TV, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel hisselerinin tamamı üzerinde ihtiyati haciz işlemi başlattı. Söz konusu işlem, daha sonra banka hesaplarını da kapsayacak şekilde genişletildi.



Grupta buna karşılık vergi ve cezaların terki için de dava açtı.



Doğan Yayın Holding: Uzlaşma vaki olmadı



Doğan Yayın Holding A.Ş, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan uzlaşma görüşmelerinde, uzlaşma görüşmelerine katılan şirket Doğan Yayın Holding A.Ş. ve hiçbir bağlı ortaklığı için ''uzlaşma vaki olmadığını'' bildirdi.



Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan uzlaşma görüşmelerinin sonuçlanmasına ilişkin bilgiler verildi.



Açıklamada şöyle denildi:



''T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan uzlaşma görüşmelerinde, uzlaşma görüşmelerine katılan şirketimiz Doğan Yayın Holding A.Ş. ve hiçbir Bağlı Ortaklığımız için ''uzlaşma vaki olmamıştır'.



Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere; uzlaşmanın vaki olmaması sonucunda doğrudan ve dolaylı Bağlı Ortaklıklarımızın (Doğan TV Holding A.Ş. D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.) kendilerine tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnameleri'nin terkini amacıyla açmış oldukları davalarda, dava süreci kaldığı yerden devam edecektir.



Diğer taraftan, şirketimiz Doğan Yayın Holding A.Ş. 1 Nisan 2002-31 Mart 2003 hesap dönemine ilişkin olarak tebliğ edilen 35 milyon 182 bin 511 lira tutarında vergi aslı ve ceza ihbarnamesi için ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ise henüz dava açmamış olduklarından, tebliğ edilen Vergi ve Ceza İhbarnameleri'nin terkini amacıyla dava açacaklardır.''

