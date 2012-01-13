-Dwight Howard, 50 yıllık rekoru kırdı PARİS (A.A) - 13.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic forması giyen Dwight Howard, takımının deplasmanda Golden State Warriors'u 117-109 yendiği maçta 39 serbest atış kullanarak, bu dalda yaklaşık 50 yıldır kırılamayan bir rekorun sahibi oldu. Warriors savunması, maçı 45 sayı 23 ribauntla tamamlayan Howard'a, serbest atışlarda çok başarılı olmadığı için çok sık faul yaptı. 26 yaşındaki Howard, 39 atışın sadece 21'ini sayıya çevirebildi ve yüzde 54'lük bir isabet oranı tutturdu. Howard, bu sezon serbest atışlarda yüzde 59'luk isabet oranıyla oynuyordu. NBA'de bir maçta en çok serbest atış kullanma rekoru 34 kez ile tarihin en iyi pivotlarından biri olarak görülen Wilt Chamberlain'e aitti. Chamberlain, bu rekoru 22 Şubat 1962'de Philadelphia Warriors'da oynarken St. Louis Hawks karşısında ele geçirmişti. Chamberlain, NBA'de kırılması çok zor gözüken iki rekorun hala sahibi durumunda. Efsanevi basketbolcu, 100 sayı ile ''bir maçta en çok sayı atan basketbolcu'' ve 55 ribaunt ile ''bir maçta en çok ribaunt alan basketbolcu'' unvanlarını elinde bulunduruyor.