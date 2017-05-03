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Deutsche Welle

DW İfade Özgürlüğü Ödülü Beyaz Saray muhabirlerine

Beyaz Saray muhabirliği, Trump'ın göreve gelmesinin ardından daha zor bir görev haline geldi ve DW İfade Özgürlüğü Ödülü'ne de bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri Derneği layık görüldü.

03 Mayıs 2017 15:59

DW İfade Özgürlüğü Ödülü’nü Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'ne veren Deutsche Welle (DW), ödülün gerekçesinde, Beyaz Saray'da görev yapan muhabirlerin "ABD'de hükümet politikaları hakkındaki haberler konusunda yeni standartlar yarattığı” ifadesini kullandı.

Güçlü basın, güçlü demokrasi

DW Genel Yayın Yönetmeni Peter Limbourg, ödülü Bonn'da Haziran ayında yapılacak DW Global Medya Forumu'nda derneğin başkanı Jeff Mason'a takdim edecek. Limbourg ödüle bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin layık görülmesine ilişkin olarak “ABD’deki demokrasiye güvenimiz tam. Ama bunun için güçlü bir basına ihtiyaç var. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, güçlülerin de kontrol edilmesi konusunda bir garanti teşkil ediyor” dedi.

DW Genel Yayın Yönetmeni, ABD Başkanı Trump’ın “yalan haber” suçlamalarının ve Twitter üzerinden gazetecilere yüklenmesinin, güçlü demokratik ilkelere inanan ülkedeki basın için üstesinden gelinmesi gereken yeni bir sınav olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Jeff Mason ise "Deutsche Welle'nin İfade Özgürlüğü Ödülü Beyaz Saray’da görev yapan muhabirleri bir araya getiren derneğimiz için büyük bir onur. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği her gün, kararları tüm dünyayı etkileyen politikacılar hakkında haber yapan muhabirlerin hakları için mücadele ediyor. Basın özgürlüğü ABD’de anayasa tarafından korunsa da, gayet doğal bir olgu değil. Washington’da kim iktidara gelirse gelsin, bu özgürlüğün elden gitmemesi için sürekli tetikte olmalıyız” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları ve ifade özgürlüğü için

DW, İfade Özgürlüğü Ödülü ile insan hakları ve ifade özgürlüğü için yoğun çaba gösteren şahıs veya kurumları ödüllendiriliyor. Ödül, DW Global Medya Forumu sırasında haziran ayında Bonn’da düzenlenen törende sahibine takdim ediliyor. Geçen yıl bu ödüle o dönemin Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin layık görülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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