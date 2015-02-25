DW İfade Özgürlüğü Ödülü Bedevi'ye



DW Genel Müdürü Peter Limbourg ödülle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Deutsche Welle Yönetim Kurulu, oy birliğiyle Raif Bedevi'yi seçti. Bedevi, ifade özgürlüğü hakkını cesurca, korkusuzca desteklemektedir. Ödülümüz güçlü bir mesaj olmalı ve Bedevi'nin kaderini daha güçlü bir şekilde dünya kamuoyunun gündemine getirmelidir. Bedevi'nin serbest bırakılması konusunda Suudi Arabistan'daki sorumlular üzerindeki baskının da daha büyük olacağını umuyoruz" dedi.

31 yaşındaki blog yazarı, 2014 Mayıs ayında bin kırbaç, 10 yıl hapis ve ağır para cezasına çarptırılmıştı. Bedevi, 9 Ocak'ta ilk kez halk önünde kırbaçlandı.

Kanada'da yaşayan eşi

Ensaf Haydar da DW'ye "Çok mutluyum. DW İfade Özgürlüğü, Suudi rejimine açık bir mesaj yolluyor. Raif'in hala hapiste olması büyük bir utanç. Özellikle Suudi Arabistan'ın insan haklarına asla uymayan IŞİD ile Savaş'ta olduğu bir dönemde. Deutsche Welle'ye desteği için müteşekkirim" şeklinde konuştu.

Ödül töreni Global Medya Forumu'nda

Deutsche Welle, en iyi online aktivizm Bobs Yarışması kapsamında bu yıl 11'inci kez uluslararası alanda öne çıkan online aktivistleri ve projeleri ödüllendiriyor.

Deutsche Welle, bu yıl ilk kez İfade Özgürlüğü Ödülü veriyor. Dijital dünyada ifade özgürlüğü hakkı için özel çaba gösteren bir kişi ya da bir girişim, ödülü almaya hak kazanacak.

Üç kategorideki jüri ödülleri ve Deutsche Welle İfade Özgürlüğü Ödülü, Bonn'da düzenlenecek olan Deutsche Welle Global Medya Forumu'nda 23 Haziran'da sahiplerine takdim edilecek.

İfade özgürlüğü için mücadele

Raif Bedevi yıllardır ülkesindeki ifade özgürlüğü hakkı için mücadele ediyor. "Özgür Suudi Liberalleri" adlı sitede ülkedeki siyasi ve toplumsal yanlışları eleştiriyor. Daha önce din polisi hakkında alaycı bir makale yazan Bedevi, ülkenin en büyük üniversitesini de 'terörist kampı' olarak nitelendirmişti. Bedevi, Suudi Arabistan'da yasak olan sevgililer günü hakkında yazı yazmıştı.

Sitesinde İslam, dini önderler ve siyasetçilere hakaret ettiği suçlamasıyla 2012 Haziran'da gözaltına alındı. Eşi 2013'te üç çocuğuyla Kanada'ya kaçtı. Aile orada iltica hakkına sahip oldu.