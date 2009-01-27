DVDMATİK’le filmsiz kalmak yok

Yunanistan’ın Selanik kentinde yaşayan ve önce İstanbul’a sonra da İzmir’e yerleşen 43 yaşındaki Lilian Petkopulu iki yıldır İzmir’de yaşıyor. Selanik’te de film kiralama işiyle uğraşan Petkopulu, İzmir'de “otomatik film kiralama” sistemi kurdu. Sistem bankaların ATM’lerde uyguladığı otomatik para çekme sistemine benziyor.



Sistemin dijital bir kartla çalıştığını anlatan Lilian Petkopulu, “otomatik film kiralama” sistemini şöyle anlatıyor:

“Müşterimize dijital bir kart verip üye yapıyoruz. O kartla biz dükkânda olmasak da gecenin üçünde, beşinde dükkânın kapısını açıyor, biz olmasak da içeri giriyor. Sonra bankalardaki otomatik para çekme sistemine benzeyen makineye kartını takıyor. İstediği filmi ekrandan seçiyor ve kiralıyor.”



24 Self Video adlı dükkânda çalışan Yasin Erdal da üyelerin yaptığı işlemi bilgisayardan takip edebildiklerini ve işlemlerin veri tabanına kayıt edildiğini anlatıyor. Otomatik film kiralamanın avantajlı olduğunu söyleyen Erdal, üyenin filmi kiraladığı süreye göre ücretini ödediğini ve üyelerin dijital karta para yüklemek için bankaya gitmesine de gerek olmadığını söylüyor...



“Karta aynı sistemden, ATM’ye para yatırır gibi para yükleniyor. Kiralanan filme göre karttan para düşülüyor. Ayrıca filmi iade etmek için de dükkânın açılmasını beklemeye gerek yok. Üyemiz kiraladığı filmi, yine para yatırır gibi, sisteme geri verebiliyor” dedi.



Yasin Erdal, 24 Self Video isimli sistemin Türkiye distribütörü olduklarını, isteyen kurum ve kuruluşlara sistem hakkında bilgi verebileceklerini sözlerine ekledi.



Bine yakın müşteri edindiğini kaydeden Petkopulu İzmir’deki yaşamından da oldukça memnun olduğunu belirtiyor. “Şimdi Türk dostlardan oluşan bir ailem var. Burada gerçekten çok rahatım. Hiçbir problemim olmadı. Zaman zaman beni ziyaret eden ailem de İzmir’i çok sevdi. Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Bütün dünyada bir zaman savaş vardı. Türklerle bizim aramızda da oldu ama bitti. Artık bunları unutmak gerekir. Ben buralı olmak, burada kalmak ve işimi devam ettirmek istiyorum.”

