Düzgün: Öcalan'ı yakında Meclis'te görürseniz şaşırmayın

CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, "Yakında Abdullah Öcalan'ı meclis sıralarında görürseniz çok da şaşırmayın. Çünkü bu hükümetin hedefi bu" dedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Düzgün, Türkiye’nin adım adım Ortadoğu’da bataklığa gönderildiğini iddia etti. Düzgün, AKP ve İsrail ortaklığı ile Suriyeli Müslümanlar’ın kanının akmasına bir arada yardımcı olduklarını öne sürdü.

Düzgün, Türkiye’ye getirilen Patriotlar’ın başında yabancı askerlerin yer almasının anayasal suç olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Türkiye’nin topraklarına yabancı askerlerin getirilmesi bir tezkere gerektirir. Hükümet böyle bir tezkere almamıştır. Milletin yetkisini gasp etmiştir. Ülkemizde şu an sayısını, ne kadar kalacaklarını bilmediğimiz yabancı askerler konuşlandırılmıştır. Yani bir anlamda Türkiye işgal edilmiştir. Hükümet bunu yaparken Suriye’deki halkı koruduğunu iddia ederek yapmıştır, asıl korudukları yer İsrail’dir. Hatırlayacaksınız, biz Kürecik’teki radar üstü kurulduğunda, ’Bu radar üstü İsrail için kuruldu’ demiştik. Onlar da ’Hayır biz bunu NATO için kurduk’ demişlerdi. Geçtiğimiz günlerde AKP hükümeti NATO’nun İsrail’le ortak iş yapmasını onayladı. Yani artık Kürecik radar üstü fiili olarak da İsrail’in emrine verilmiş oldu. Bunu yaparken Suriye’de oluk oluk kan akıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail uçakları Şam’ı bombaladı ve hükümetten bir Allahın kulu çıkıp ’ne oluyor’ demedi İsrail’e. En ufak bir kınama yapılmadı."

Hükümetin uzun süreden bu yana PKK ile işbirliği yaptığını iddia eden Düzgün, iktidarın 2009’dan itibaren Abdullah Öcalan ile görüştüklerini açıkladığını, şimdi ise İmralı ile açık pazarlık yapıldığını söyledi. İmralı’ya ev yapıldığı yönündeki söylemlerin sorulması üzerine Düzgün, Türk halkının duyarsızlaştırılarak Abdullah Öcalan’ı serbest bırakma planları yapldığını iddia ederek şöyle dedi:

"Daha öncesinde Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan zaman zaman dışarıya çıkartıldığına dair duyumlarımız vardı. Hatta biz bunu sayın Adalet Bakanı’na Meclis’te genel kurulda sorduk. Cevap son derece lakayıttı. Dedi ki, ’Hadi gidip bakalım, orada mı değil mi’ diye. Yani bir bakanın sorumluluğuna yakışmayacak cevap aldık. Güneşi, ay ve gerçekleri sürekli gizleyemezsiniz. Zaman zaman üzerlerini örtebilirsiniz ama gerçekler mutlaka bir gün ortaya dökülür. İmralı’ya ev yapıldığına dair bizimde duyumlarımız var. Ama ben size daha vahimini soyleyeyim. Çok yakında Abdullah Öcalan’ı biz sokakta göreceğiz. Çünkü hükümet bu konuda anlaştı.

Bu anlaşmalar kendi aralarında mevcut. Bizim sayın genel başkanımız, İmralı görüşmeleri ile ilgili ’Ne konuşuyorsanız bize de söyleyin, halkada söyleyin’ diyor. Hükümetten maalesef bir açıklama yok. Neyin pazarlığı yapılıyor? Hangi konularda anlaşıldı, hangi konularda anlaşılamadı? Halkın bundan hiç bir bilgisi yok. İktidar maalesef halkın yetkilerini gasp etmiş durumda. İktidar ’Ben oy aldım’ diye canının istediğini yapamaz. Halka hesap vermek zorunda. Maalesef bu yok şu anda. Ev yapılmasına falan bizi çoktan razı edecekler. Yakında Abdullah Öcalan’ı meclis sıralarında görürseniz çokta şaşırmayın. Çünkü bu hükümetin hedefi bu."