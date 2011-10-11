-Düzenli ordu kurmak için yardım bekliyorlar TRABLUS (A.A) - 11.10.2011 - Libya Devrimci Alayları Organizasyon Başkanı Mustafa Sakızlı, ''Türkiye ekonomisi güçlü, demokratik, Müslüman ve ordusu çok güçlü bir ülke. Düzenli orduya geçiş konusunda yardım beklediğimiz öncelikli ülke Türkiye'' dedi. Sakızlı, Muammer Kaddafi'nin Sirte ve Beni Velid'i kaybetmek istememesinin nedenini ''iki şehrin stratejik konumu'' olarak açıkladı. Sirte'nin, Libya sahil şeridinin ortasında bulunduğunu hatırlatan Sakızlı, ''Sirte doğu ile batıyı birbirine bağlıyor. Libya'nın ikiye bölünmemesi için önemli bir nokta, doğunun, batının, güneyin birleştiği merkez. Sirte stratejik öneme sahip bir yer'' diye konuştu. Beni Velid'in de Sirte gibi ülke bütünlüğünü sağlama gibi stratejik önemi bulunduğunu kaydeden Sakızlı, Kaddafi'nin de bunları bildiği için askerlerine bu noktaları bırakmama talimatı verdiğini söyledi. Kaddafi'nin başka ülkelerden getirerek Libya vatandaşı yaptığı paralı askerlerin kendilerine karşı koyduğunu dile getiren Sakızlı, ''Kaddafi yabancı ülkelerden getirdiği insanları kendi kabilesindenmiş gibi göstererek, muhaliflerin kendi milletinden insanları öldürdüğü izlenimi yaratmak istiyor'' dedi. Sirte'nin alınmasıyla çöldeki Kaddafi birliklerinin desteğinin kesildiğini belirten Sakızlı, şöyle konuştu: ''Beni Velid'i almak kolay. Sirte'den sonra tüm güçlerle Beni Velid'e girmeyi düşünüyoruz. Sivillere zarar vermeden bunu halletmek istiyoruz. Sirte'nin tamamen düşmesinin ardından Libya Meclisi ülkenin kurtulduğunu ilan edecek.'' -''Kaddafi yakalanmazsa sürekli sorun çıkartır''- Libya'nın istikrara kavuşması için Kaddafi ile yakın adamlarının yakalanması gerektiğine dikkati çeken Sakızlı, ''Kaddafi ve oğulları yakalanmadığı müddetçe bunlar Libya için devamlı sorun olacaktır. Kaddafi'nin çok parası var. Böyle olunca paralı askerlerle her zaman bize sorun çıkartabilir. Libya'nın huzuru bulabilmesi için Kaddafi, oğulları ve etrafındakilerin mutlaka yakalanması lazım'' diye konuştu. -Savaş sonrası Libya- Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerinin, yeni yönetimde Libya'daki kabilelerin eşit söz sahibi olabilmeleri için çalıştığını anlatan Sakızlı, günlük hayatın normale dönmesi için de sokaklardaki eli silahlı kişilerin güvenlik kuvvetlerine katılması gerektiğini söyledi. UGK askerlerinin daha çok gençlerden oluştuğunu belirten Sakızlı, savaşın sona ermesiyle isyancı gençlerin istemeleri halinde emniyet teşkilatına ya da orduya katılabileceklerini açıkladı. Sakızlı, eğitim almak isteyen gençlerin devlet tarafından destekleneceğini ve daha sonra işe alınacaklarını bildirdi. -''Düzenli orduya geçiş için Türkiye'den destek bekliyoruz''- Libya'da kurulacak yeni hükümetin en önemli meselesinin düzenli orduya geçiş olduğunu söyleyen Sakızlı, ''Bizim kurmak istediğimiz ordu, sadece silahlarla donatılmış ordu değil. Biz, eğitimi yüksek, demokratik düzene saygılı, modern bir ordu kurmak istiyoruz'' dedi. Sakızlı şöyle konuştu: ''Ordumuzun görevi, ilerlemiş devletlerde olduğu gibi Libya'yı düşmanlarımıza karşı korumak olmalı. Güçlü ordu kurarken askerimizin kafa yapısını değiştirmeliyiz. Yaşadığımız olaylar sırasında Türkiye'den çok destek aldık, iyi fikirler aldık. Biz Türkiye'den düzenli ordunun kurulması konusunda da yardım bekliyoruz. Türkiye ekonomisi güçlü, demokratik, Müslüman ve ordusu çok güçlü bir ülke. Düzenli orduya geçiş konusunda yardım beklediğimiz öncelikli ülke Türkiye.''