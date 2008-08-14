Düzenli koşu ve aerobik ömrü uzatıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, orta yaş ve sonrasında yapılan düzenli koşu ya da aerobiğin sakatlık riskini azalttığını ve daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın yolunu açtığını gösterdi.



Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan ve Archives of Internal Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma, "düzenli olarak koşan" ve "hiç koşmayan", 50 yaş ve üzerindeki kişilerden oluşan iki grup üzerinde 20 yıl boyunca yapılan bir analize dayanıyor.

Araştırmaya göre, düzenli olarak koşan ya da aerobik yapan insanların daha sağlıklı olduğu ve bunun yanında zihin becerilerinin ve hafızalarının da daha iyi işlediği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda düzenli koşunun kalp ve damar hastalıkları kaynaklı ölümleri de azalttığı görülüyor. Diğer yandan kanser ve nörolojik hastalıklara da düzenli koşu ve aerobik yapan kişilerde daha az rastlanıyor.

Araştırma ayrıca, düzenli olarak koşan kişiler, 70'li yaşlardan sonra bu aktiviteyi bıraksalar ya da hafifletseler de, spor yapmış olmalarının sağlıkları üzerindeki olumlu etkisinin daha sonra da sürdüğünü gösteriyor.



Diğer yandan iki grup arasındaki genel bir karşılaştırma, koşu yapanların yürümek, yemek, giyinmek gibi günlük faaliyetlerini daha rahat yaptıklarını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, araştırma koşu odaklı olsa da, herhangi bir egzersizi az da olsa yapmanın, hiç yapmamaktan çok daha iyi olduğunun altını çiziyor ve ileri yaşlarda yaşam kalitesini koruyabilmek için sporun önemini bir kez daha vurguluyor.

423 kişinin katıldığı araştırma 1985-2005 yılları arasında katılımcıların her yıl doldurdukları soru formlarının sonuçlarına dayanıyor.



(AA)

