Düzenli egzersiz beyni güçlendiriyor

Koşu, yüzme ve bisiklete binmek gibi kardiyo egzersizlerinin, 20 yıllık dönemde düşünme yetilerini ve hafızayı güçlendirdiği ortaya çıktı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bilim insanları, Neurology adlı dergide yayımlanan araştırmayla, kalp sağlığının beyin sağlığına da olumlu etkileri olduğu bilgisinin yeni kanıtlarla sağlamlaştığını söylüyor.

Kardiyo egzersizleri, spor yaparken vücudun oksijeni ne kadar iyi emdiği ve bu oksijenin ne kadarının iletildiğini ölçen bir yöntem. Minneapolis’teki Minnesota Üniversitesi araştırmacıları, ortalama 25 yaşlarındaki yaklaşık 3 bin sağlıklı kişiyi inceledi.

Araştırmanın ilk yılında koşu bandı üzerinde kardiyovasküler egzersiz testinden geçen üç bin kişiye, aynı test 20 yıl sonra tekrar uygulandı. Deneye katılanlardan, yorgun düşenlerden, nefesleri kesilene kadar koşmaları istendi. Araştırma başladıktan 25 yıl sonra yapılan kognitif testlerde, deneye katılanların hafıza ve düşünce yetileri incelendi. Koşu bandı üzerinde daha uzun süre koşanların, 25 yıl sonra hafıza ve düşünce yetenekleri deneylerinde daha iyi bir performans gösterdiği anlaşıldı. Deney sonuçları, katılımcıların sigara içmek, diyabet ve yüksek kolesterol verileri düzenlendikten sonra değerlendirmeye alındı.

Egzersiz bunamayı da önlüyor

20 yıl önce ve sonrasında yapılan deneylerde koşu bandı üzerinde geçirdikleri vakit arasında daha az fark olanların, daha çok fark olanlara kıyasla yönetim ve idare konularında daha başarılı olduğu görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. David Jacobs, “Çoğu araştırma, sağlıklı bir kalpten, beynin faydalandığını ortaya koyuyor” dedi.

Dr. Jacobs’a göre bu araştırma, gençlere koşu, yüzme, bisiklete binme ve kardiyo gibi egzersizlerin beyin sağlığını da geliştirdiğini hatırlatan önemli bir araştırma.

Dr. Jacobs, sağlığın toplumsal, fiziksel ve zihinsel açılarını da kapsayan bir egzersiz anlayışının doğduğu görüşünde. Jacobs “Bu, vücudunuzun nasıl işlediği ve yıllar sonra, orta yaşa gelindiğinde kognitif işleve bağlı performansı da kapsayan bir pakettir” dedi.

Alzheimer Topluluğu sözcüsü de, bunama ve kognitif bozuklukların düzenli egzersizle giderilebileceğine dair kanıtların arttığını söylüyor.

Sözcü, orta yaş ve ilerisi dönem ile sağlı yaşam alışkanlıklarının da birbirine bağlı olduğunu, araştırmalara yapılan yatırımların da yaşlanma süreci boyunca beynin nasıl korunacağının anlaşılması için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

