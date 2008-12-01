Düzenli çay içen daha kolay kilo veriyor

ABD’li çay uzmanı Mark Ukra tarafından kaleme alınan “The Ultimate Tea Diet” (Temel Çay Diyeti) isimli kitap, çay ve dengeli bir beslenme ile sağlıklı bir kiloya ulaşmanın yollarını sunuyor. Vatan’da yayımlanan habere göre, şeker ve kalp hastalığı ile felç riskini azaltan bu içeceğin, dünyanın en büyük sağlık tehditlerinden birini oluşturan obeziteye gelecekte çare olabileceği tahmin ediliyor. Çay içmek ayrıca kilo vermeye yardımcı.. Öte yandan çayda doğal olarak bulunan birçok madde, sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmaz, tatlı krizlerini yatıştırır, iştahı bastırır, kolesterol seviyesini düşürür ve metabolizmayı hızlandırarak daha fazla enerji yakılmasını sağlar.Çaydaki kafein vücudu uyarıp harakete geçirdiği için kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca dopamin ve seratonin hormonlarının salgılanmasını artırarak beynin vücuda tokluk mesajını iletmesini sağlar. Yani ne kadar çok çay tüketilirse beyin vücuda o kadar “ben aç değilim” mesajı gönderir.Çaydaki EGCG antioksidan maddesi sayesinde metabolizma hızlandığı için sadece oturup çay içerken bile daha fazla kalori yakılmış olur. EGCG ayrıca vücutta yağ birikiminin önlenmesinde önemli bir rol oynar, Şekersiz bir fincan çay, ortalama 5-6 kalori içerir.Ani bir yeme isteği hissettiğinizde önce bir fincan çay içmeyi deneyin. Daha sonra 10-15 dakika kadar bekleyin. Çay birinci adımda acilen bir şeyler yeme isteği bastırılır. Uzun vadede ise daha az yemenizi sağlar.Çay, kahve, kırmızı şarap ve üzüm suyu bu içeceklere buruk tadını veren “tannin” isimli bir madde içerir. İçinde tannin bulunan bu içecekler, renk veren maddeler de içerdiği için dişte lekeler oluşturması mümkün. Çayı sık sık tüketen kişilerin dişlerindeki sararmanın sebebi de bu maddedir. Bir yiyecek ya da içeceğin dişleri sarartıp sarartmayacağını anlamanın çok basit bir kuralı var. Eğer bir yiyecek ya da içecek gömleğinizde ya da halınızda çıkmayan bir leke bırakıyorsa, aynı şeyi dişlerde de yapabilir.Bu durumun önüne geçmek için iki yol var:* Çok çay tüketiyorsanız, gün içinde aklınıza geldikçe ağzınızı su ile çalkalayın.* Çayı biraz soğumasını bekledikten sonra için. Sıcak içecekler diş minesine daha kolay bir şekilde nüfuz eder.Uykusuz kalmak yemek sonrasında tatmin hissini veren leptin hormununun daha az, iştahı harekete geçiren gherlin hormonunun daha çok salgılanmasına neden olur. Bu da kilo almaya neden olabilir. Çayda bulunan kafein yüzünden gece uyuyamamaktan endişe ediyorsanız, çayı yeniden demlemeyi deneyin. Kahvenin aksine bir kez demlenen çay birkaç kez daha kullanılabilir. İlk demlemeden sonra çaydaki kafein oranı giderek azalır. O yüzden daha az kafein almak istiyorsanız, ilk demlediğiniz çayı dökün ve yeni su ekleyerek aynı çayı yeniden demleyin. İkinci demlemede içerdiği kafeini yüzde 94 ile 98 arasında yitirmiş olur.İnsanoğlu çayı tam 5 bin yıldır tüketiyor. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. DÜnya genelinde yılda 3.2 milyon ton üretiliyor.Kafein, çay yaprağının yüzde 0.5’ini oluşturur. Vücutta ısının yükselmesini sağlayarak metabolizmayı hızlandırır, daha fazla kalori yakılır ve kilo vermeye yardımcı olur.Çaydaki EGCG maddesi kan şekerini ve insülin seviyesini düzenler. İnsülinin etkinliğini yüzde 15 oranında artırır. Bu sayede şekeri enerjiye dönüştürmek daha kolay hale gelir.Dünyanın en nadir bulunan ve en pahalı çayı, Çin’in Pu-Erh bölgesinde yetiştirilen Pu-Erh çayıdır. Şaraba benzer yöntemlerle üretilen bu çay 50 yıla kadar bekletilir. Fincanı 50 dolar.