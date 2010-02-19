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Özel Dosya

DÜZELTME, ÖZÜR VE AÇIKLAMA

Bir haberimizde, cemaatin lideri Sayın Mahmut Ustaosmanoğlu, yanlışlıkla yeğeni Sayın Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu ile karıştırıldı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 – İsmailağa soruşturması kapsamında Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla dinlenen telefon konuşmalarının dökümünü içeren bir haberimizde, cemaatin lideri Sayın Mahmut Ustaosmanoğlu, yanlışlıkla yeğeni Sayın Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu ile karıştırıldı.

Telefon konuşmasında muhatabına rüyasını anlatan Mahmut Şevket Ustaosmanağaoğlu, "Cumhuriyet yıkılıyor, Tayyip dimdik ayakta” başlığıyla yayımlanan (18 Şubat 2010) haberimizde “İsmailağa cematininin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu” olarak takdim edilmiştir. Telefon dinlemesine konu olan rüya anlatımı Mahmut Ustaosmanoğlu'na değil,  Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu'na aittir.


Binlerce sayfalık dokümanın taranması, özel hayat alanlarına giren bölümlerin süzgeçten geçirilmesi sırasında çok benzeyen bu iki isim nedeniyle düştüğümüz hata için Sayın Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan, yakınlarından, Sayın Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu'ndan ve okurlarımızdan özür dileriz.


Türkiye'de sıklıkla ihlal edilen evrensel bir gazetecilik kuralına dikkat ederek, hiçbir yorum ve suçlama yapmadan sadece belgeleri aktarmakla yetindiğimiz yüzlerce sayfalık dosyalara üç gündür hiç değinilmeyen bazı yayınlarda bu karışıklık “skandal” diye haberleştirildi. Söz konusu haberlerde “Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sık konuşamayacak kadar hasta olduğunu bilmediğimiz” iddiaları da öne sürüldü.


Oysa Sayın Ustaosmanoğlu'nun rahatsızlığına, “hasta hakları” sınırının aşılmamasına özen gösterilerek yayınımızda değinildi. Ancak bu durum, İsmailağa cemaatinin lideri Ustaosmanoğlu'nun telefon konuşması yapamayacak ölçüde rahatsız olduğu yorumunu yapmamıza olanak vermiyor. Zira mahkeme kararıyla dinlenen telefonlarda İsmailağa cemaatinin lideri Ustaosmanoğlu'nun konuşmaları da yer alıyor. Nitekim bu kayıtlardan biri; Yeni Şafak gazetesinin sahibi Sayın Ahmet Albayrak ile İsmailağa cemaatinin lideri Sayın Mahmut Ustaosmanoğlu arasındaki telefon konuşmasına ilişkindir.

Okurlarımıza saygı ile duyurulur. T24

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