'Düzeltecek bir şey yok'



Fenerbahçe'nin Porto'ya 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı lacivertlilerin İspanyol teknik adamı, Dinamo Kiev maçı öncesi düzeltecek bir şey olmadığını söyledi.





Porto karşısında özellikle ilk yarıda iyi oynadıklarını belirten Aragones, "Maçın ilk 30 dakikalık diliminde 4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Ortaya çıkan bu sonuçta, o pozisyonların büyük bir etkisi var. O pozisyonları gol yapmalıydık. Maçın hakemi ikinci golde Lisandro'nun pozisyonunda elle aldı ama hakem göremedi. İlk golde de sorun vardı ancak hakem bugün biraz vasattı. Ancak bu bir bahane değil. Porto iyi bir takım ancak biz ilk 30 dakikada yakaladığımız pozisyonları gol yapsaydık her şey çok daha farklı olacaktı." ifadelerini kullandı.



Takımda çok fazla düzeltilecek bir şeyin olmadığını ifade eden Aragones, "Maça iyi başladık. Çok iyi mücadele ettik. Yakaladığımız pozisyonları gol yapabilseydik bizim için güzel olacaktı. Takımda düzeltilecek fazla bir şey yok. Dinamo Kiev maçı zor geçecek ancak bu saatten sonra yapılabilecek herhangi bir müdahale kalmadı. Ukrayna'da elimizden geleni yapacağız" dedi.



