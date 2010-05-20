Düzce'deki kazadan dönen ambulans devrildi: 3 yaralı

T24 - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu-Bolu Dağı geçişindeki trafik kazasında 6 kişi öldü, 3'ü ağır 25 kişinin yaralandığı kazadan dönen ambulansın devrilmesi nedeniyle aracın şoförü ve 2 hemşire yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Timur Dilli idaresindeki 50 AE 250 plakalı yolcu otobüsü, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu-Bolu Dağı geçişinde, Durmuş Kahraman yönetimindeki 68 AF 595 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, 6 kişi öldü, 3'ü ağır 25 kişi kişi yaralandı.



Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Ölü ve yaralıların isimlerinin belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi.



Bu arada, yaralıları almaya giden, 112 Acil Servis'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 81 BA 568 plakalı ambulans, boş olarak kaza yerinden dönerken D-100 kara yolunun Üç köprü mevkisinde devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü ve 2 hemşire yaralandı.





