-Düzce'de yoğun kar yağışı DÜZCE (A.A) - 18.01.2012 - Düzce'de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle D-655 karayolunun Akçakoca yönünde ulaşım tek yönlü kapandı. Gece saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle Düzce ve Zonguldak arasında bağlantıyı sağlayan D-655 karayolunun Hiciz rampası, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde Akçakoca yönüne ulaşım tek taraflı olarak kapandı. Karayolunun karla kaplanması nedeniyle rampayı çıkmakta zorlanan araçlar, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Yolda mahsur kalan tırlar nedeniyle karayolları ekipleri bölgede çalışma yapmakta güçlük çekiyor. Trafik ekipleri ise zincirsiz araçların Hiciz rampasından geçişine izin vermiyor. Karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde de kar yağışı etkili oluyor. Etkisini artıran yağış nedeniyle güçlükle ilerleyen araçlar trafikte aksamalara neden oluyor.