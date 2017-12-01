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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, jandarmanın durdurduğu otomobilde 250 uyuşturucu hap ile yaklanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi

01 Aralık 2017 18:23

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, jandarmanın durdurduğu otomobilde 250 uyuşturucu hap ile yaklanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul\'dan Düzce\'ye gelen 81 FL 088 plakalı otomobili, kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 250 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan Ramazan Oğuz Ç., Resul V., Şuayip O. ve Hasan D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da bir miktar esrar ele geçirildi. 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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