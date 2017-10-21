Düzce'de UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Cumayeri Sapağı mevkisinde yapılan tatbikata UMKE\'den 72 personel katıldı. Tatbikat kapsamında ilk olarak senaryo gereği bomba patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Ekipler yaralılar müdahale etti. Patlama nedeniyle enkaz altında kalan bir kişi başarıyla kurtarıldı. Ardından trafik kazasında araç içinde mahsur kalan yaralı kurtarıldı. Tatbikatın son bölümünde yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan kişi halat yardımıyla indiridi.

Tatbikat ile ilgili bilgi veren Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Murat Yıldız, afetler açısından yüksek risk taşıyan Düzce, Kocaeli, Sakarya bölgesinden ekiplerin katılımıyla 3 günlük eğitim gerçekleştirdiklerini söledi. Eğitimin tatbikat ile son bulduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

\"Uzman hekim, hekim, sağlık personeli, yardımcı sağlık personellerinin katılımıyla tabikatı yaptık. Acil ve afet durumlarında, deprem durumlarında gerçek bir yaralıya müdahale edilmesi durumunda gerçeği ile birebir enkazlarımız mevcut. Ya da bir kaza sırasında dereye uçmuş, uçuruma düşmüş bir araçtan yaralı kurtarma gibi alanlarımız mevcut. Ekiplerimiz etaplarını başarı ile tamamladılar.\"

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