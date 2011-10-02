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Düzce'de trafik kazası: 2 ölü DÜZCE (A.A)

02 Ekim 2011 16:34

-Düzce'de trafik kazası: 2 ölü DÜZCE (A.A) - 02.10.2011 - Düzce'de virajı alamayarak duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşilçam köyünde oturan 9 aylık hamile olan Nihal Yıldız, doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları ile birlikte Yunus Başkıran idaresindeki 81 DA 027 plakalı otomobille Düzce Devlet Hastanesine doğru yola çıktı. Hamile kadını acil servise yetiştirmeye çalışan otomobil, hastaneye 100 metre mesafede bulunan Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı ile Hastane Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu yolun karşısında bulunan bir oto yıkama istasyonun duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yunus Başkıran, Nihal Yıldız, Birsen Yetimgüler, Nazmi Yıldız ve 4 yaşındaki Halil Yıldız yaralandı. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaralılara hemen müdahale ederek, hastaneye kaldırdı.  Ağır yaralanan ve ameliyata alınan Nihal Yıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız, 9 aylık bebeğini de kaybetti. Yarlılardan Birsem Yetimgüler'de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan yaralılardan araç sürücüsü Yunus Başkıran, Nazmi Yıldız ve 4 yaşındaki Halil Yıldız'ın ise durumların ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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