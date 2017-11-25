T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de ticari araç otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-  DÜZCE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

25 Kasım 2017 17:29

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-  DÜZCE\'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında kent merkezinde Mergiç Yolunda meydana geldi. 48 yaşındaki Şemsettin Dede yönetimindeki 81 BZ 202 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan çıkan 38 yaşındaki Orhan Acar\'ın kullandığı 81 FD 292 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ticari araç sürücüsü Şemsettin, yanında bulunan Merve, Doğan, Selahattin ve Orhan Dede ile otomobil sürücüsü Orhan Acar yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Acar, itfaiye ekiperinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Orhan Acar\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA  DÜZCEKazaMergiç YolundaDedeBZOrhan AcarFDTicariMerve Doğan SelahattinOrhan DedeAraçAcarYaralılarAtatürk Devlet HastanesiTedaviKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24