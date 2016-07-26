Düzce'de taksiciler asker ve polisi ücretsiz taşıyor; "15 Temmuz'da peşin ödendi"

Düzce'de 4 taksici, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar nedeniyle yoğun mesai harcayan polis ve askerleri ücretsiz taşıma kararı aldı. Ücretsiz taşıma kararı alan taksiciler araçlarına “Polis ve askere ücretsizdir. 15 Temmuz’da peşin ödendi” yazısı astı.

Taksici Mustafa Onay, 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Polis ve askerlerimiz 24 saat nöbet tutuyorlar. Duraklarda görüyoruz, nöbete gitmeye çalışıyorlar. Biz de böyle bir uygulama yapalım dedik. Arkadaşlarımıza teklif ettik. Onlar da kabul ettiler. Benimle birlikte 4 taksi var. Sadece ticari taksi olmak zorunda değil. Arkadaşlar duraklarda bekliyorlar. Sivil araçlar da alsınlar ki nöbetlerine zamanında gelsinler, dimdik çalışsınlar"