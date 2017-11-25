Düzce'de otomobil işyerine girdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, başka bir otomobil ile çarpışıp, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındak işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Küçüksu mevkisindeki kavşakta meydana geldi. 35 yaşındaki Tülay Şimşir yönetimindeki 34 DS 0159 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan 46 yaşındaki Nazlı Durna yönetimindeki 81 BZ 232 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan Durna\'nın otomobili, yol kenarında İbrahim Ayyıldız\'a ait işyerine girdi.

Nazlı Durna\'nın yara almadan kurtulduğu kaza anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nazlı Durna ile yanındaki erkeğin panik içerisinde araçtan inip, işyerini terk ettiği görüldü.

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