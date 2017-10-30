Düzce'de otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, ambulansa arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı Mevkii\'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sinan Tozan\'ın kullandığı 81 BT 606 plakalı otomobil, Süleyman Turgay yönetimindeki 112 Acil ambulansına arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Sinan Tozan ile yanında bulunan İlknur Tok yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Sinan Tozan\'ın hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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