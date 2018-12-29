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Düzce'de otomobil amblemli uyuşturucu haplar ele geçirildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, üzerlerinde otomobil amblemi bulunan 826 uyuşturucu hap ele geçirildi

29 Aralık 2018 16:36

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, üzerlerinde otomobil amblemi bulunan 826 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaca Mahallesi\'nde H.U. ve Z.K.\'nin yılbaşı öncesi İstanbul\'dan aldıkları uyuşturucuları Düzce\'de satacaklarını belirledi. Jandarma ekipleri, 2 kişinin evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 826 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Farlı renk ve şekildeki hapların üzerinde otomobil amblemlerinin olduğu görüldü. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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