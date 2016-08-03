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Düzce'de mal paylaşımı kanlı bitti; ablasını ve annesini öldürdü, 3 yeğenini yaraladı

2 kişiyi öldüren Erol Şenek, olaydan sonra kaçtı

03 Ağustos 2016 19:01

Düzce’nin Darıyerimengencik Köyü’nde 50 yaşındaki Erol Şenek, fındık paylaşımı konusunda anlaşmazlık yüzünden annesi 73 yaşındaki Esma Şenek ve ablası 45 yaşındaki Hanife Şeker’i tüfekle öldürdü, 3 yeğenini yaraladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay bugün öğle saatlerinde Darıyerimengencik Köyü’nde Esma Şenek’in evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde meydana geldi. Erol Şenek, oğlu 24 yaşındaki Erdinç Şenek ile annesi, ablası ve yeğenlerinin fındık topladığı bahçeye geldi. Erol Şenek, iddiaya göre kendisinden habersiz fındık toplamalarına tepki gösterdiği annesi ve ablası ile yeğenlerine av tüfeğiyle peş peşe ateş açtı.

Annesi Esma Şenek ve ablası Hanife Şeker’i öldüren Erol Şenek, ablasının kızları 15 yaşındaki Türkan Şeker, 17 yaşındaki Yasemin Şeker ve evli olan 19 yaşındaki Yeliz Yavuz’u yaraladı.

Saldırgan Erol Şenek olay yerinden kaçarken, yaralı 3 kardeş, ambulansla Düzce’deki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Esma Şenek ve Hanife Şeker’in cesetleri de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından oğlu ile birlikte kaçan Erol Şenek’i yakalamak için çalışma başlatırken, ailenin geçen yıl aralarındaki husumet nedeniyle jandarma gözetiminde fındık topladığı belirtildi.

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