Düzce'de jandarmadan trafik ve asayiş denetimi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş denetiminde araçlar ve sürücüler arandı, kimlik kontrolü yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu\'nun Soğancı mevkisinde trafik ve asayiş denetimi yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 81 araç durdurularak arandı. Halk otobüsleri de durduruldu, yolcularla birlikte tüm araç sürücülerinin kimlikleri kontrol edildi. Toplam 595 kimlik sorgulaması yapıldı. Evrakları eksik olan 2 araç trafikten men edildi. 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 28 sürücüye de eksik belge nedeniyle para cezası uygulandı.



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