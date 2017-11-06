Düzce'de fabrikayı soyan 5 kişi yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek fabrikayı soyan 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

30 Ekim gecesi meydana gelen olayda, su fabrikasına giren ve fabrikanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren yüzleri maskeli 5 kişi, çelik kasayı açıp içindeki 5 bin liraya alarak kaçtı. Soygun sırasında güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimlikleri, görüntüleri inceleyen polis tarafından belirlendi. Polis ekipleri, şüpheliler A.K., A.F.Y., S.K., İ.Y.K. ve C.D.\'yi Akçakoca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Fabrika soygununun ardından araç hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin tecavüz, gasp, yağma, hırsızlık, alıkoyma gibi suçlardan sabıkaları olduğu da belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.



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