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Yaşam

DÜZCE'DE ETKİLİ KAR DÜZCE (A.A)

12 Nisan 2011 12:59

-DÜZCE'DE ETKİLİ KAR  DÜZCE (A.A) - 12.04.2011 - Düzce'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimler ve merkezde etkili olurken Bolu Dağında karayolları ekipleri yol açma çalışımlarını aralıksız sürüdürüyor. Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Düzce'de kar yağışı etkili oluyor. Kentin yüksek kesimleri ve merkezinde etkisini artıran kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Bolu Dağı D-100 karayolunda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürüdürüyor. Kar yağışı ve sis nedeniyle yolda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor. Ayrıca- Kaynaşlı ilçesi Hacıazizler-Bıçkıyanı, Dipsizgöl, Saz, Çamoluk, Tavak, Muratbey, Çakırsayvan Çatalçam ve Altınoluk köylerinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3-6 santimetreye ulaştığı bildirildi.

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