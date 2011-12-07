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Yaşam

Düzce'de de orta hasarlı binalar kamu hizmetinden faydalanamayacak DÜZCE (A.A)

07 Aralık 2011 21:54

-Düzce'de de orta hasarlı binalar kamu hizmetinden faydalanamayacak DÜZCE (A.A) - 07.12.2011 - Düzce Valiliği, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından orta hasarlı olarak belirlenen bin 238 binanın güçlendirilmesi için bina sahiplerine tebligatta bulunulacak. Üç ay içinde binalarını deprem yönetmeliğine uygun hale getirmeyenler kamu hizmetinden yararlanamayacak. Düzce Valiliğinden, orta hasarlı binalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 1999'daki gelen iki büyük deprem sonrasında ilde bin 238 bina için orta hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi. Açıklamada, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teknik elemanlarınca ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan yapıların yıktırıldığını, orta hasarlı olarak tespit edilen binaların onarım ve güçlendirilmesi için verilen sürelerin ise çeşitli nedenlerle yetersiz kalması nedeniyle 31 Kasım 2009 tarihine kadar uzatıldığı anımsatıldı. Bu süreçten sonra, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 5 Ağustos 2011 tarihli yazısı ile orta hasarlı binaların onarım ve güçlendirme sürelerinin tayini ve uzatılmasında Valiliklerin yetkili kılındığı belirtilen açıklamada, ''2010 ve 2011 yıllarında Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ve belediyelerin teknik elemanlarınca yapılan tespitler sonucu orta hasarlı yapıların adresleri güncellenmiş olup bugüne kadar ruhsat almayan veya ruhsat aldığı halde belediyelerden çeşitli sebeplerle iskan alamayan binalarla ilgili olarak, ilgili belediyelere Valiliğimizce bir yazı gönderildi'' denildi.  Yapı Denetim Yasası hükümlerine göre ruhsat almaları ve inşaatların projelerine uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde bitirerek iskan almaları için gerekli tebligatların yapılması konusunda bina sahiplerinin uyarılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kaldırılan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca verilen süre içerisinde (31.12.2009 tarihine kadar) onarım güçlendirme ruhsatı alınan yapıların ruhsat aldığı tarihteki hükümlere göre inşaatlarını projelerine uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde bitirerek tamamlamaları için gerekli tebligatlar yapılacak.  Tebligat, proje, ruhsat, inşaat ve iskan gibi tüm işlemlerin her halükarda 30 Mart 2012 tarihine kadar bitirilmesi, bu tarih itibarı ile onarım güçlendirme ruhsatı alınmayan ve inşaatları tamamlanmayan binaların kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları engellenecek. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ve İmar Kanununun ilgili maddelerine göre işlemlerinin gerçekleştirilerek sonucundan Valiliğimize bilgi verilmesi istenmiştir.'' Açıklamada ayrıca, kent merkezinde orta hasarlı bina sayısının 558 olduğu belirtildi.

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