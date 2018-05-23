Düzce'de, CHP ve İYİ Parti yönetimleri istifa etti(2)

İYİ PARTİ\'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada İl Yönetim Kurulu kurucularından 6 ismin istifa ettiği, yedek yönetim kurulu üyelerinden istifa eden kişilerin yerine atama yapılacağı bildirildi.

İYİ Parti İl Başkanı Niyazi Bakan yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun görevine devam ettiğini ifade ederek “Partimizde bizimle yola çıktıktan sonra fikirsel ve kişisel olarak bizimle uyuşmayan 6 kişi yönetimden ayrılmıştır. Bunun dışında il yönetim kurulu üyeleri görevlerine aynı şekilde devam ediyor. İstifa eden isimlerin yerlerine yedek yönetim kurulu üyelerinin atanması ile birlikte seçim çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Partinin Düzce İl teşkilatında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Aslı Atik, Cemil Acar, Melahat Acar, Banu Tuna, Ertuğrul Çiçek ve Murat Öztürk’ün istifa ettiği bildirildi.