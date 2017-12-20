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Düzce'de çaldılar, İstanbul'da yakalandılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, girdikleri evlerden hırsızlık yapan 5 kişi, İstanbul Tuzla'da yakalandı

20 Aralık 2017 18:22

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, girdikleri evlerden hırsızlık yapan 5 kişi, İstanbul Tuzla\'da yakalandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Aziziye Mahallesi\'nde iki eve giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen 5 kişi İstanbul Tuzla\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, evlerden çaldıkları dizüstü bilgisayar, mont, kuru sıkı tabanca, cep telefonu, tablet bilgisayar, kol saati, gümüş yüzük ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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