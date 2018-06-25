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Politika

Düzce'de AK Parti itiraz etti, geçersiz oylar yeniden sayılıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, AK Parti'nin itirazı üzerine yaklaşık 4 bin geçersiz oy yeniden sayılmaya başladı

25 Haziran 2018 21:14

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, AK Parti\'nin itirazı üzerine yaklaşık 4 bin geçersiz oy yeniden sayılmaya başladı.
Düzce\'de kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti\'den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP\'den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi. Her seçimde kentte 3 milletvekilliğini de kazanan, bu seçimde ise küçük bir oy farkıyla 1 milletvekilliğini MHP\'ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için itirazda bulundu. AK Parti\'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayımı AK Parti ve MHP\'lilerin gözetiminde yapılıyor.

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