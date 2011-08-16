-Düzce'de 9 adet el bombası ele geçirildi DÜZCE (A.A) - 16.08.2011 - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 9 adet el yapımı boru tipi el bombası ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumayeri'nde B.D. ve R.D'yi takibe aldı. Uzun süre takip edilen B.D. ve R.D'nin kullandıkları plakası öğrenilemeyen otomobil Cumayeri ilçe merkezinde durduruldu. Otomobilde ve zanlıların üzerinde yapılan aramalarda el yapımı boru tipi 9 adet el bombası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların bombaları balık tutmak amacıyla bulundurduklarını söyledikleri öğrenildi.