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Düzce'de 2 torbacıya suçüstü

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları 2 kişinin üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirdi

14 Mart 2018 18:57

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları 2 kişinin üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirdi. Ekiplerin şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada satışa hazır vaziyette 18 fişek halinde 30 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ve bir miktar ecstasy hap yakalandı.
Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerince Aziziye Mahallesi civarında yürütülen devriye hizmetlerinde durumundan şüphelenilen K.L ve Z.K, isimli şüpheliler durduruldu. Üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 18 fişek halinde 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar ecstasy hap ele geçirildi.
Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği\'hde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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