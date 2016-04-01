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Düzce'de 1 Nisan şakasına gözaltı

Bir öğrenci, torpil patlatarak arkadaşlarına şaka yapmak isteyince üniversiteye polis ekipleri sevk edildi

01 Nisan 2016 20:24

Düzce Üniversitesi'nde, M.U. adlı öğrencinin arkadaşlarına 1 Nisan şakası yapmak için torpil patlatması paniğe yol açtı. Patlama üzerine üniversiteye polis ekipleri sevk edilirken, öğrenci ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, olay, öğle saatlerinde üniversitenin Merkez Kampüsü'ndeki yemekhanede meydana geldi. M.U. adlı öğrenci, iddiaya göre yemekhanenin 3'üncü katında öğrencilerin yemek yediği bölümde torpil patlatarak 1 Nisan şakası yapmak istedi. Patlama, öğrenciler ile alt katta yemek yiyen öğretim üyeleri arasında paniğe yol açtı.

Bazı öğrenci ve öğretim üyeleri dışarıya çıkarak polise haber verdi. Polis ile birlikte itfaiye ekibi de kampüse sevk edildi. Olayın torpil patlamasından kaynaklandığı anlaşılınca itfaiye kampüsten ayrıldı. Öğrenci M.U. ise polisler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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