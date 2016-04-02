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Düzce Tem Otoyolu'nda kaza; 16 yaralı

Yolcu otobüsü seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı

02 Nisan 2016 13:35

Düzce'de, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre, Sabahattin Çiftçi idaresindeki Bartın-İstanbul seferini yapan 34 GN 8566 plakalı yolcu otobüsü, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde Ali Yılmaz'ın kullandığı 06 DC 6214 plakalı hırdavat malzemesi yüklü kamyona arkadan çarptı. 

Kazada, otobüs sürücüsü ile yolculardan Nevzat Çetinbaş, Ertuğrul Özsoy, Zeynep, Alper ve Eylem Özdemir Parlak, Hüseyin Güneş, Sena Artan, Melih Furtun, Hava ve Rukiye Temur, Hamide Kibar, Ergi Karataş, Yunus Bayram, Zekeriya ve Talha Sarı yaralandı. 

Yaralılar, sağlık ekiplerince, Hendek Devlet Hastanesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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