Düzce, Rize ve Artvin'de bazı bölgeler 'afet bölgesi' ilân edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin'deki bazı ilçe ve köylerin afet bölgesi ilân edildiğini açıkladı.

Erdoğan, selden etkilenen Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köylerinin Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köylerinin Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinin, Artvin’in Arhavi ve Murgul ilçelerinin AFAD tarafından, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.