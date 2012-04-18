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Düzce İl Jandarma Komutanı gözaltında

Çillioğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Turhan Yazıcı gözaltına alındı

18 Nisan 2012 14:33

Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Turhan Yazıcı, 1 yarbay ve 3 astsubay gözaltına alınarak Malatya' ya götürüldü.

18 yıl önce Albay Kazım Çillioğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Turhan Yazıcı, 1 yarbay ve 3 astsubay gözaltına alınarak Malatya'ya götürüldü.

Albay Kazım Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu'na ait telefonun yasa dışı yollarla dinlenmesine ilişkin soruşturma açan Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekili Özden Doğan'ın talimatıyla, Düzce Jandarma Alay Komutanlığı ile Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Turhan Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 4 muvazzaf askerin ev ve lojmanlarında arama yapılmıştı.

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