Düzce İl Jandarma eski Komutanı Albay Güvenir görevine iade edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanarak, 5 yıl 22 ay hapis cezasına çarptırılan, cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak, tahliye edilen Düzce İl Jandarma eski Komutanı Albay Bilal Güvenir, yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine iade edildi.

Düzce İl Jandarma eski Komutanı Albay Güvenir, 22 Kasım 2016 tarihinde, Resmi Gazete\'de yayımlanan KHK ile meslekten ihraç edilmişti. Albay Güvenir, yayımlanan 697 sayılı KHK ile görevine iade edildi. Güvenir, Düzce 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanırken, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Albay Güvenir, cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmişti.



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