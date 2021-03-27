Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Teldüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Karasu istikametinden Düzce Akçakoca istikametine seyir halinde olan otobüs ile karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü 11 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor. (İHA)