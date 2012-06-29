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Düzce Belediyesi Şevval Sam konserini iptal etti

Şevval Sam, hakkında çıkan 'türban' iddiaları nedeniyle Düzce’de konser verecek olması tepki çekti

29 Haziran 2012 22:35

Düzce Belediyesi, Yaz Konserleri'nde sahneye çıkacak Şevval Sam'ın konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Düzce Belediyesi, iki gün önce Yaz Konserleri kapsamında 7 Temmuz’da Şevval Sam ve Gökhan Türkmen, 8 Temmuz’da Murat Boz ve Göksel’in konser vereceğini açıklamıştı. Şevval Sam da internet sitesinin konserler bölümünde Düzce konseri programına yer vermişti.
 
Şevval Sam , Van 100’üncü Yıl Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada başörtüsü için "Benim için tekstil ürünü" dediği iddiasıyla gündeme gelirken, Düzce’de konser verecek olması tepki çekti. Sosyal paylaşım sitelerinde Şevval Sam konserinin iptal edilmesi istendi. Düzce Belediyesi, bugün internet sitesinden Yaz Konserleri programında değişiklik yapıldığını, Şevval Sam konserinin iptal olduğunu açıkladı. 

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