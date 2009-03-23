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Politika

Düzce AKP ateşe verildi

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki AKP'ye ait seçim bürosu sabaha karşı ateşe verilerek yakıldı.

23 Mart 2009 02:00

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Cumayeri Caddesi'ndeki AKP'ye ait seçim bürosu sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verilerek yakıldı.


Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangın seçim bürosunda maddi hasara neden oldu.

AKP Cumayeri Belediye Başkan Adayı Mustafa Koloğlu, saldırının sabaha karşı meydana geldiğini belirterek, saldırının ardından çıkan yangında büronun büyük oranda zarar gördüğünü söyledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü aktaran Koloğlu, saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

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