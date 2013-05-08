Düzağaç: Çözüm dedim linç edildim

Çözüm sürecine ilişkin sözleri üzerine linç edilmek istendiğini söyleyen pop sanatçısı Feridun Düzağaç, kendisini ne övenin, ne de sövenin anladığını belirtti.



Pop sanatçısı Feridun Düzağaç, Gaziantep Üniversitesi'nin 40'ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

5 bin kişiye seslenen Düzağaç, konser öncesi havai fişek atılmasına tepki gösterdi, çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konser sonrası gazetecilere konuşan Düzağaç, Türkiye'de kan kaybedilmesini ve acı çekilmesini istemediğini belirtti.

Düzağaç, "Ben katıldığım bir televizyon programında çözüm süreciyle ilgili duygularımı ifade ettim. 2005 yılında Ahmet Kaya'nın 'Dinle Sevgili Ülkem' albümünde yer aldığımda, beni vatan haini ilan edenler, o gün de benden bir Türk milliyetçisi yaratmaya çalıştılar. Ne öven anladı, ne söven anladı" dedi.

İnsani olarak bu ülkenin artık savaşlarla, iç savaşlarla kan kaybetmesini ve acı çekmesini istemediğini söyleyen Düzağaç, "Büyük çoğunluk da aslında çözüm sürecine karşı değil. Süreçten sonra ne olacağını bilmek istiyorlar. Ben sadece bunları dile getirmeye çalıştım ve deyim yerindeyse linç edildim. Bu ülkede dini, siyaseti ve futbolu konuşulmaz hale getiren herkese buradan selam olsun" şeklinde konuştu.

'Eğitime harcansın'

Konser esnasında konuşan Düzağaç, havai fişek alınan paraların eğitime harcanması gerektiğini söyledi.

"Çok büyük paralar bunlar. Aslında bu paralarla yapılacak çok güzel şeyler var" diyen Düzağaç, "Üniversite şenlikleri açılışında ortama güzel şeyler katmak, gelen sanatçıları havaya sokmak için yapılan bir şey. Ama benim hayalim, bu havai fişeklere verilen paranın, söz gelimi UNICEF, okul öncesi çocuklar için bağışlansa çok şahane olur" diye konuştu