Düz liseler 2013’te kalkıyor

T24 - Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, yeni lise sistemine 2013-2014’te geçileceğini söyledi. Buna göre genel liseler kalkacak, anadolu lisesini kazanamayan meslek lisesine gidecek



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türk eğitim sistemini Avrupa’daki sistemle eşdeğer düzeye ulaştıracak olan adımların detaylarını anlattı. Düz lise olarak bilinen genel liselerin kaldırılacağını daha önce kamuoyuna duyuran Çubukçu, bu sisteme 2013-2014’te tamamen geçilmiş olacağını açıkladı. Anadolu liseleri sınavını kazanamayanların meslek liselerine gideceğini dile getiren Çubukçu, “Sınıflar 30 kişilik olacak. Okul ve öğretmen açığı olmayacak” dedi.



Çubukçu, MHP Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın “genel liselerin kaldırılmasına” ilişkin soru önergesini yanıtlarken, 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminde genel liselerin kapatılarak anadolu ve meslek liseleri uygulamasına geçilmiş olacağını kaydetti. Yeni sistemle kalitenin artacağını belirten Çubukçu, mesleki-teknik ortaöğretime daha fazla öğrencinin yönlendirileceğini kaydetti. Çubukçu yeni sisteme ilişkin şöyle dedi:



- Genel liseler üniversiteye öğrenci hazırlayan okullardır. Genel liseyi bitirdiği halde el berecisi de olmayan öğrenciler vasıfsız eleman olarak toplumda iş bulmakta zorluk çekmekteler. Bu nedenle 2013-1014 öğretim yılına kadar anadolu liselerine giremeyen öğrenciler eğitim-öğretimlerini genel liselerde sürdürecekler. 2013-2014 öğretim yılından sonra meslek liselerini tercih ederek bu okullarda eğitim-öğretimlerine devam edecekler. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarına sınavsız girilecek.

- Anadolu liselerine sınavla öğrenci alındığından bu öğrenciler daha iyi eğitim-öğretim yapacaklar ve başarı seviyesi yükselecek.

- Genel liseler anadolu lisesine ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna dönüştürüleceği için fiziki mekân sıkıntısı çekilmeyecek. Bu durumda açıkta kalan öğrenci de olmayacak. Sistem bütünlüğü içinde meslek liselerinde okumak istemeyen öğrencilerin durumu tekrar değerlendirilecek ve mağdur edilmeyecek.

- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfları ortak olacağı için kapasite sorunu yaşanmayacak.

- Devir nedeniyle öğretmen, fiziki mekân ve personel konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak.

- Genel lise öğretmenlerinin anadolu liselerinde eğitim verilmeleri için atama yönetmeliğinde değişiklik yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmelerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’te genel lise öğretmenlerinin belli kriterler dahilinde Anadolu liselerine atanmasında kolaylık sağlanacak.

- Sınıf mevcutları 30 öğrenciye inecek. Anadolu liselerinde kalite artacak.

- 2013-2014 yılına kadar 1953 genel lise Anadolu lisesine dönüştürülecek.

Toplam okul sayısı 8913

Resmi ve özel okullar dahil toplam ortaöğretim okul-kurum sayısı 8 bin 913. Bu rakamın 4067’si genel ortaöğretim, 4846’sı ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu. Mevcut anadolu lisesi sayısı ise 1700’ün üzerinde. Çubukçu, anadolu liselerinde 10 saat olan yabancı dil dersinin 6 saate indirildiği iddialarına tepki gösterdi. Anadolu liselerinde hazırlık sınıfında 20 saat, 9. sınıfta 6 saat ve 10-12. sınıflarda 4’er saat yabancı dil dersinin zorunlu olduğunu belirten Çubukçu şöyle devam etti: “Ders çizelgelerine göre 9. sınıfta yabancı dil dersi 4 saat azalmış fakat ikinci yabancı dil dersi 2 saat konulmuştur. 10-12’nci sınıflarda 4 veya 6 saat ders alarak 18 saate kadar seçmeli yabancı dil dersi alınabilir. Seçmeli ikinci yabancı dil dersi olarak öğrenciler 10-12’nci sınıflarda 2 veya 4 saat ders alarak 12 saate kadar ders alabilirler. Genel liselerin 9 ve 10. sınıflarında 6 saat olan yabancı dil dersi, haftada 9 saate çıkarılmıştır.”



