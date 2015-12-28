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Duygun Yarsuvat: Siyasi baskı azalırsa Can Dündar ve Erdem Gül tahliye olur

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, aynı zamanda ceza hukuku profesörü...

28 Aralık 2015 11:53

Galatasaray’ın 35. Başkanı, cezahukuku profesörü Duygun Yarsuvat, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcimiz Erdem Gül’ün tutuklanmalarıyla ilgili, “Can ve Erdem olmayan bir şeyi söylemiyor ki!.. Sadece resimleri yayımlıyorlar yani belgeliyorlar. Can ve Erdem baskı sonucu tutuklandı. Şartlar baskıları da ortadan kaldırabilir. Siyasetin yaptığı baskı azalırsa Can ve Erdem tahliye olur” dedi.

Ceza hukukçusu olarak yetiştiğini, bir gazetecinin haber yaptığı için tutuklanamayacağını belirten Yarsuvat, “Basın hürriyeti şekil değiştirmiştir. Ceza muhakemesinin esası tutuksuz yargılamadır. Yargılama çıkmazıyla karşı karşıyayız. Dava açıldı, duruşma günü verildi. Dava konusu yapılmamalı diye düşünüyorum. Savcı olsam ve benim üstümde baskı olmasa savcı bu davayı açmaz” diye konuştu.

 

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