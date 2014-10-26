Duygun Yarsuvat: Mayıs 2015'e kadar başkanım

Galatasaray'ın yeni başkanı Duygun Yarsuvat, "Başakşehir maçına gidecek misiniz?" sorusuna, espriyle karışık, "Passolig'im yok ki" cevabını verdi.

Galatasaray'ın 35. başkanı Duygun Yarsuvat, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adem Kabayel'in Hürriyet'teki haberine göre, sorulan her soruya samimiyetle cevap vererek büyük sempati toplayan Yarsuvat, "Başakşehir maçına gidecek misiniz?" sorusu üzerine espriyle karışık, "Hayır, Passolig'im yok ki!" dedi.

Galatasaray Kulübü'nde bugüne dek divan kurulu başkanlığı dahil birçok görev üstlendiğini hatırlatan Yarsuvat, "Galatasaray’da bulunduğum tüm görevlerde çok mutlu olmuşumdur fakat bu görev tüm görevlerden daha zorludur. Giderlerimizi azaltacağız. Kaynak yaratmak zorundayız ve bunun çalışmalarını yaptık" diye konuştu.

‘Fenerbahçe Galatasaray'a kötülük yaparsa cevabını alır’

Yarsuvat, "Fenerbahçe ile aranızı nasıl tutacaksınız?" sorusu üzerine, "İnsan, insanı sevmelidir. Galatasaray’a bir kötülük yapılırsa cevabını alırlar" dedi.

Prandelli’yle devam mı?

Teknik direktör Prandelli'nin geleceği konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Yarsuvat, "Futbol komitemiz var. Eski yöneticilerden Ali Dürüst de orada görev yapacak. Onların vereceği karara göre devam edeceğiz. Benim şahsi düşüncem kalması yönünde, ama olmaz derlerse o zaman yapacak bir şey yok" dedi.

Duygun Yarsuvat son olarak 2015 Mayıs'ında Galatasaray Başkanlığı'nı bırakacağını, bunda kesin kararlı olduğunu sözlerine ekledi.