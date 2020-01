Duygun Yarsuvat: Fenerbahçe'yi Galatasaraylılar kurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, Divan Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan Toplantısı sırasında, Fenerbahçe'yi Galatasaraylıların kurduğunu ifade etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi çok amaçlı toplantı salonunda yapılan toplantıda, Divan Kurulu üyesi Oral Yılmaz, Galatasaray'ın hep ilkleri yaptığını, hatta federasyonları bile sarı-kırmızılıların kurduğunu söyledi.



Bu sırada araya giren Başkan Duygun Yarsuvat, " Fenerbahçe 'yi de" diye seslendi. Bu sözlere Oral Yılmaz'ın bir anlam verememesi üzerine, Yarsuvat "Fenerbahçe'yi de Galatasaraylılar kurdu" diye ikinci kez seslendi.

Duygun Yarsuvat toplantıda şunları söyledi:



"Eski sporcuları neden yönetime almıyorsunuz eleştirisi var. Hep onu söylerim, yumurtanın taze olduğunu anlamak için tavuk olmaya gerek yok. Yeri gelir yönetimi sporcu da yapabilir, başkası da yapabilir. Ama yeri gelir eski sporcu da yapamaz.

Amatör şubelerde de her zaman rakibimiz var. Şampiyon olunca Avrupa'da yarışıyoruz. Cumartesi günü Partizan ile sutopu maçımız var. Masraflar sadece sporcu, teknik heyet maaşları mı. Bu kadar takımın seyahat masrafları da var. Su topu takımımız da yurt dışında kamp yapıyor. Günlerce hazırlanıp, Partizan ile oynayacak.



Sadece oyunculara para sarf etmiyoruz. Oyuncularımızın her türlü güvenliğinden de sorumluyuz. Maalesef Kızılyıldız ile maçımız var. Burada ki maçta bir Kızılyıldız taraftarı bıçaklandı ve öldü. Şimdi biz oraya gidiyoruz. 15 gündür Kızılyıldız Kulübü, Belgrad Büyükelçiliği, Sırbistan Spor Bakanlığı ile yazışmalar yaptık. Cuma günü oraya gidiyoruz. Gider gitmez orada otelde basın toplantısı yapacağız ve ölen Marco'nun mezarına ziyaret yapıp çiçek koyacağız. 25 bin kişilik basketbol arenasında maç yapacağız. Hepimizin çelik yelek giymesi gerekir gibi bir durum var. Kucağımıza düşen bir olay.

'Her Galatasaraylıyım diyeni üye yapamayız'

Ankara'da telefon gelmiş, takımı alıp gelsene demişler. Bana bu gece yarısı sms olarak geldi. Ben telefonumu kapattığım için görmedim. Sabah tekrar mesaj geldi gelimesin diye. Gitmedim. Zannetmeyin ki her şey planlı ve doğru oluyor. Her şey spontane gelişmiştir. Emin olun ki, Galatasaray ile ilgili kapılar açılmaya başladı. Yol için temasa geçtik ve olur aldık. Büyükşehir Belediyesi'ne gittik metro için. Ulaştırma Bakanlığı'na gidin dediler.



Gittik kapı açıldı. Çatı için temasımız olumlu gelişti. Başkan olmasam benim de ne düşündüğümü bilen bilir. Ama Galatasaray Başkanı için bireysel düşüncesini icra etmek olamaz. Galatasaray için yapıldı ne yapıldıysa. Şu anda futbol takımı Alanya'da kampta. Galatasaray bir siyasi parti değil. 25 milyon taraftarı var. 25 milyon Fenerli, 25 milyon Beşiktaşlı bitti nüfus. Gerisi nerde. Her Galatasaraylıyım diyeni kulübe üye yapamayız.

Aşırı transferden söz ediliyor. Doğrudur. Yanlış ve gereksiz transferler yapılmış. Temizlemeye çalışıyoruz. Adam Florya'da düzen kurmuş, Yeşilköy'de evini tutmuş. Parasını alıyor, sözleşmesi var gitmek istemiyor. Yeni bir transfer de yok. Belki bir tek kişi alabiliriz stopere. O da yerli."